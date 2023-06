È la Spagna a vincere la Nations League, battendo ai rigori la Croazia in finale. 120′ in campo per Marcelo Brozovic dell’Inter

La Spagna è la vincitrice della terza edizione della Nations League: battuta ai rigori la Croazia. Tempi regolamentari terminati sullo 0-0, così come i supplementari. Decisiva dunque la lotteria dei rigori per decretare la vincitrice della finale.

120 minuti in campo per il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, che esce però sconfitto dal match. Protagonista assoluto per gli spagnoli il portiere Unai Simon, il quale ha neutralizzato i rigori di Majer e Petkovic.

