La Premier League è la Superlega e lo testimoniano le cifre spese: ecco i dettagli

La Serie A risulta essere indietro anni luce rispetto alla Premier League e le conferme arrivano anche dalle cifre spese in questa sessione di calciomercato.

Per esempio il Nottingham Forest, al suo ritorno in Premier League dopo 23 anni di serie cadette, si presenta alla massima divisione inglese spendendo sul mercato la bellezza di 148,05 milioni di euro (bonus esclusi), mentre in Serie A il Milan ha speso 39 milioni di euro, l’Inter 38 e la Juventus 101.

The post La Superlega esiste già ed è la Premier League: ecco il motivo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG