Il difensore della Germania Under 21 sarà presto un giocatore nerazzurro.

In attesa del comunicato anche da parte dell’Inter, l’Aarhus ha diramato un comunicato ufficiale in cui si annuncia la cessione di Bisseck. “L’AGF A/S ha avviato trattative sostanziali con il club di Serie A Inter – nome completo FC Internazionale Milano – in merito alla vendita dei diritti contrattuali al difensore Yann Aurel Bisseck”.

Ausilio Marotta Antonello

“Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 7 milioni, a cui si aggiungono costi e indennizzi per l’Aarhus. Una volta deciso l’esito delle negoziazioni, ulteriori informazioni saranno messe a disposizione della Borsa“. I nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria in due tranche da 3,5 milioni.

