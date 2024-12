Uno dei punti fermi del Milan può partire nel prossimo mercato estivo. La società avrebbe fissato infatti le condizioni dell’addio.

Il Milan sta preparando la stagione futura, con l’intenzione di affrontarla con una squadra ancora più competitiva. Per farlo, la dirigenza è al lavoro su un mercato che si preannuncia importante, non solo per gli acquisti, ma anche per le cessioni illustri. La società rossonera è pronta a fare delle scelte che potrebbero includere la partenza di alcuni dei suoi giocatori di punta, per dare spazio a nuovi innesti e rinforzare ulteriormente la rosa.

In particolare, uno dei gioielli della squadra ha visto fissato il prezzo di vendita dalla dirigenza. La società ha deciso che, al termine della stagione, il calciatore in questione potrebbe fare le valigie, a meno di offerte che non possano essere rifiutate. Questo passo fa parte di una strategia più ampia per bilanciare le risorse economiche e rafforzare la squadra in vista di nuove sfide.

La decisione con vista sul futuro

La cessione di questo giocatore rappresenterebbe un’importante operazione di mercato, ma anche una scelta dolorosa per i tifosi, che potrebbero dover dire addio a uno dei loro beniamini. Tuttavia, la speranza è che questa decisione apra la strada a nuovi acquisti che possano rendere il Milan ancora più forte nella stagione a venire.

L’addio al Milan ha un prezzo: ecco le condizioni

Oltre alle potenziali acquisizioni, il Milan valuta anche la possibilità di cedere alcuni dei suoi giovani per farli crescere altrove, come Bartesaghi e Liberali. Tuttavia, il focus principale sembra essere sulla possibile cessione di Fikayo Tomori, il cui futuro è al centro di molte speculazioni. Il difensore inglese ha attirato l’attenzione di diversi club, portando il Milan a valutare la possibilità di lasciarlo partire – scrive Milanlive.it – per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. La situazione di Tomori nel Milan ha subito un’evoluzione nel corso della stagione. Nonostante un inizio promettente, il giocatore ha visto ridursi il proprio spazio in campo, culminando in un’esigua partecipazione nelle ultime gare di Serie A. Tuttavia, è stato un punto fermo nella campagna di Champions League del Milan, dimostrando il suo valore sul palcoscenico europeo. Questa ambivalenza di ruoli ha quindi alimentato le discussioni sul suo futuro, con Tomori che desidera maggior protagonismo, e il Milan che non lo considera incedibile a fronte della giusta offerta.

L’interesse della Premier League e della Juventus

L’esperienza e le prestazioni di Tomori non sono passate inosservate, attirando l’interesse di club della Premier League come West Ham e Newcastle, oltre alla Juventus, sempre alla ricerca di rinforzi in difesa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Tuttavia, la volontà del Milan di non rafforzare dirette concorrenti come la Juventus potrebbe indirizzare la scelta verso una cessione all’estero, nonostante il desiderio bianconero di integrare il difensore inglese all’interno della propria rosa.

