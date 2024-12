Il presidente del club nerazzurro sogna di ripetere uno dei suoi più grandi affari realizzati quando era alla Juventus. Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti libera ogni anno una tensione palpabile, come la resa dei conti di un thriller ad alta tensione. Al centro di questa scena, Beppe Marotta si conferma come un grande stratega, noto per la sua abilità nel garantire eccellenti affari a parametro zero. Il precedente Questa volta, il mago del mercato sembra orientato a ripetere una strategia vincente che già in passato ha portato grandi successi alla Juventus: lanciare l’amo per un talento emergente a parametro zero, strategia che ora spera di replicare all’Inter, con un nome che suscita curiosità e attenzione. Il riferimento è a Paul Pogba, prelevato dal Manchester United a costo zero e rivenduto poi a più di 100 milioni di euro. La strategia vincente Il presidente dell’Inter in diversi momenti […]

