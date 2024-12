Formato ieri nel sorteggio il gruppo in cui i nerazzurri si giocheranno il passaggio agli ottavi di finale della nuovissima competizione per club estiva. In un clima di cambiamento e sfide continue, il mondo del calcio assiste a mutamenti importanti anche nei suoi format più tradizionali. È il caso del primo Mondiale per Club a 32 squadre che si terrà dal prossimo giugno negli USA. Ieri si è svolto l’atteso sorteggio degli otto gruppi da quattro squadre che è solo la prima fase di un tornerò vero e proprio simile alla Champions League delle scorse stagioni nel formato. L’Inter, unica squadra italiana presente insieme alla Juventus, giocherà nel gruppo E contro due squadre sudamericane (il quotato River Plate ed i messicani del Monterrey) ed una asiatica (i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Andiamo a conoscerli con un occhio di riguardo verso gli argentini del River, club storico del calcio mondiale. Un […]

