L’attaccante francese sta scegliendo cosa fare nella prossima stagione e sembra molto probabile una sua partenza.

Il Milan attende una comunicazione da Olivier Giroud sul proprio futuro: questo potrebbe incidere anche per altre questioni.

La situazione

La dirigenza rossonera vive la situazione con serenità e gratitudine verso un giocatore che da quando è arrivato ha sempre dato tutto dentro e fuori dal campo. Tutti sanno che Giroud è molto tentato dal fare un’esperienza in MLS con un futuro assicurato anche come dirigente. Il francese però è in trattative con il Los Angeles FC già da qualche settimana e le trattative sono in una fase piuttosto avanzata anche se non c’è ancora un accordo totale sui termini del contratto. Il legame che il 37enne ha con il Milan lo sta portando a valutare con estrema calma la situazione: i rossoneri non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Luka Jovic

Le conseguenze

Secondo Calciomercato.com il piano A del Milan sarebbe rinnovare il contratto di Giroud e poi ridurre la dipendenza dal francese acquistando un nuovo numero 9 per il futuro. La sua partenza cambierebbe tutto a livello strategico perché poi servirebbero due acquisti di altissimo livello: una missione che appare piuttosto complicata soprattutto sul piano economico. La cosa poi potrebbe coinvolgere anche il futuro di Luka Jovic. Al momento il Milan non ha ancora deciso se rinnovare il contratto del serbo per un’altra stagione: l’ex viola ancora non ha convinto appieno e quindi serve che ricominci a segnare nel finale di stagione per cercare di conquistarsi la permanenza.

L’articolo L’addio di Giroud potrebbe cambiare la strategia del Milan; che succede con Jovic? proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG