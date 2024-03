Si ricomincia a parlare con una certa insistenza del possibile prossimo numero 9 del club rossonero: tanti i nomi nella lista dei dirigenti.

Jonathan David è seguito dal Milan ormai da anni e nei mesi scorsi era addirittura considerato il primo obiettivo; ora le cose stanno in maniera differente ma il canadese resta nella lista di Moncada e soci.

La situazione

Il club rossonero acquisterà almeno un nuovo attaccante in estate considerando che Olivier Giroud non rinnoverà il contratto e sembrerebbe sul punto di firmare con il Los Angeles FC nella Major League Soccer. I rossoneri seguono diversi nomi per la sua successione tra cui Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Šeško del Lipsia, entrambi molto costosi. Sullo sfondo restano Gimenez del Feyenoord e Gyokeres dello Sporting CP.

Joshua Zirkzee

Ritorno di fiamma

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, Geoffrey Moncada e la sua squadra non hanno dimenticato l’attaccante del Lille Jonathan David. È nato a New York ma è un nazionale canadese: dopo un avvio di stagione molto deludente che lo ha fatto scendere nelle gerarchie della dirigenza, ora sembra essere tornato ai suoi standard. L’attaccante del Lille ha segnato 22 gol e realizzato 7 assist in 37 partite in questa stagione. Il suo contratto scadrà a giugno 2025 e non sarà rinnovato: ciò vuol dire che la cifra richiesta per la cessione potrebbe scendere considerevolmente rispetto ai 50 milioni di euro dell’anno scorso. Per questi due motivi il Milan non ha cancellato il nome di David dalla propria lista.

L’articolo Milan: riprende forza la candidatura di David proviene da Notizie Milan.

