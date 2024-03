Il terzino sinistro dei pugliesi vive un perenne ballottaggio con Gallo ma ciò non gli sta impedendo di mostrare le sue qualità.

Il Milan in vista della prossima stagione potrebbe anche cercare un nuovo terzino sinistro e Patrick Dorgu ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera.

Cercasi vice-Theo

Il Milan attualmente ha in organico Alessandro Florenzi, Filippo Terracciano e Alex Jimenez che possono adattarsi in quel ruolo ma nessuno di loro è un terzino sinistro naturale. Secondo quanto riportato da TMW il club rossonero sta seguendo con attenzione la crescita di Patrick Dorgu del Lecce negli ultimi mesi.

Geoffrey Moncada

Il profilo

Il danese è considerato uno dei migliori giovani della Serie A e i rossoneri lo hanno visto da vicino almeno due volte nelle ultime settimane. Il 19enne è finito nel mirino della Nazionale danese in vista degli Europei in Germania visto che anche nella Danimarca c’è la stessa situazione del Milan, ovvero ci sono solo adattati come l’ex Atalanta Maehle che è destro ma viene utilizzato a sinistra. Dorgu ha un valore di mercato difficile da definire, molto dipenderà da due fattori: il primo è la possibile permanenza del Lecce in Serie A, apparsa scontata per un lungo periodo della stagione ma che ora è in pericolo, la seconda è una sua potenziale convocazione per gli Europei. Negli ultimi mesi Dorgu è stato accostato anche a club tedeschi e inglesi. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso potrebbe considerarlo soprattutto se dovesse partire Grimaldo; ecco perché il Milan potrebbe dover muoversi velocemente.

