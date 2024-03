Il terzino sinistro francese è molto corteggiato e quindi i rossoneri dovranno adeguare il suo stipendio.

Theo Hernandez è concentrato a chiudere nel migliore dei modi la sua stagione al Milan anche se circolano speculazioni sul suo futuro.

La situazione

Il terzino si trova benissimo al Milan: il suo legame con società e tifosi è diventato più forte con il passare degli anni e avere la fascia da capitano ha aumentato il livello di leadership ed il suo senso di appartenenza.

Theo Hernandez

Prospettive future

Lo sanno anche i rossoneri che infatti vogliono riconoscerglielo con un aumento di ingaggio: secondo Calciomercato.com a fine stagione Theo e il suo agente faranno il punto della situazione con la dirigenza del Milan per capire i programmi per la prossima stagione. Il piano è quello di prolungare il contratto di Hernandez cercando di migliorare ulteriormente l’attuale ingaggio di 4,5 milioni netti a stagione più bonus: non c’è moltissima fretta perché l’attuale accordo scade nel 2026.

Sotto osservazione

Va considerato però che, essendo Theo probabilmente il miglior terzino sinistro al mondo, può essere rischioso aspettare troppo per avviare la trattativa: il francese suscita interesse anche all’estero. Si sono fatti avanti i club sauditi ma il 26enne non sembra interessato alle offerte provenienti dall’Arabia; l’unica vera minaccia è rappresentata dal Bayern Monaco, soprattutto se i bavaresi dovessero dire addio ad Alphonso Davies cercato a sua volta dal Real Madrid. Per il Milan Theo vale più di 90 milioni di euro e il rinnovo è una priorità. Appuntamento dunque nei prossimi mesi.

L’articolo Sirene tedesche per Theo Hernandez, il Milan si muove per il rinnovo proviene da Notizie Milan.

