I rossoneri quasi certamente investiranno svariate decine di milioni di euro su un nuovo centravanti in vista della prossima stagione.

Sembra sempre più probabile che Olivier Giroud lasci il Milan quest’estate e, se ciò avverrà, i rossoneri dovranno sostituirlo sia dentro che fuori dal campo.

L’importanza del francese

Non si può negare che Giroud sia una figura vitale nello spogliatoio: con una carriera che dura da quasi 20 anni, ha una straordinaria esperienza ai massimi livelli. Per questo motivo la scelta della dirigenza per la sua successione non è affatto semplice.

Oliver Giroud

La suggestione

Sono tantissimi i nomi accostati al Milan, si pensa che il nuovo numero 9 debba essere giovane e che però al contempo possa garantire già una discreta quota di gol. Si parla tantissimo di Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres e dell’immancabile Jonathan David. C’è però poi una suggestione chiamata Mauro Icardi; come riporta la Gazzetta dello Sport. L’attaccante argentino probabilmente lascerà il Galatasaray a fine stagione e, vista la sua esperienza e il suo passato in Serie A, potrebbe essere un jolly per sostituire il francese.

La situazione

Maurito non è più giovanissimo ma il costo del suo cartellino potrebbe essere molto minore rispetto a quello dei succitati: forse solo il canadese del Lille può costare meno di 40 milioni. L’argentino potrebbe voler lasciare la Turchia dopo due splendide stagioni e ha ancora casa a Milano. Icardi attualmente guadagna 10 milioni a stagione, una cifra decisamente fuori budget per il Milan, ma l’ex Inter potrebbe abbassare significativamente le richieste in caso di offerta allettante.

