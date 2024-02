La moglie di Stefano Sensi ha raccontato delle sensazioni provate per la mancata trattativa tra l’Inter e il Leicester: le parole

Attraverso una storia su Instagram, la moglie di Stefano Sensi torna sul mancato trasferimento del centrocampista dall’Inter alla corte dei Leicester, sfumata da pochissimi giorni.

SENSI – Mentalmente ma anche fisicamente eravamo già lì.. Sarebbe stata una bellissima opportunità per Stefano, ne eravamo super entusiasti, il poter crescere i bimbi lì… non vedevamo l’ora ma a davvero un passo non è andata per il mancato accordo tra le due società. Ad oggi sono veramente tanto dispiaciuta perché so la fatica, l’impegno e l’amore che ogni giorno dedica al suo lavoro. Ma Giugno è dietro l’angolo e gli auguro con tutta me stessa che possa presentarsi un’occasione speciale per lui che gli possa dedicare il posto che merita!

