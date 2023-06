Massimo Grillo, agente di Assan Ceesay, ha parlato a Sportitalia del futuro dell’attaccante giallorosso. Le dichiarazioni

Massimo Grillo, agente di Assan Ceesay, ha parlato a Sportitalia del futuro dell’attaccante del Lecce.

PAROLE – «Dove lo vedremo nella prossima stagione? A Lecce. Poi nel calcio non si può mai sapere, ma i segnali sono tutti positivi. Inoltre ad Assan piace molto questa piazza, calda e appassionata. Siamo soddisfatti, poteva fare forse quei 2-3 gol in più ma va bene così. Proprio l’altro giorno ho parlato con lui, e dalle statistiche abbiamo visto che in tutto il campionato ha tirato in porta in tutto 11 volte. La sua percentuale realizzativa ha quindi superato il 50%, non male».

