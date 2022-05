Fali Ramadani, il procuratore tra gli altri di Kalidou Koulibaly smentisce le voci che vedono il suo assistito vicino ad altre squadre.

Gli spifferi e le voci di mercato riguardanti il futuro di Kalidou Koulibaly sono talmente forti che costringono il suo agente Fali Ramadani ad una smentita pubblica. Ecco quanto dichiarato al Corriere dello Sport.

“Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG