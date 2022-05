L’attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato molto perentorio riguardo il suo futuro.

Con queste poche e semplici parole rilasciate in conferenza stampa dal ritiro della Polonia, Robert Lewandowski mette la parola fine alla sua avventura al Bayern Monaco. “La mia storia con il Bayern Monaco è finita, non vedo alcuna possibilità di giocare ancora per questo club“.

Champions League

“Non voglio più giocare lì, il Bayern è un club serio e credo che non mi tratterranno perché conoscono il mio pensiero. Un trasferimento è la soluzione migliore e spero che non lo bloccheranno“. L’attaccante ha ancora un anno di contratto col club bavarese che non vorrebbe lasciarlo partire prima del 2023; il Barcellona attende di capire se i tedeschi fisseranno un prezzo.

