Gianluca Libertazzi, agente di Gianluca Lapadula, ha parlato a TMW del suo assistito in vista della prossima stagione con il Cagliari

Gianluca Libertazzi, agente di Gianluca Lapadula, ha parlato a TMW del suo assistito in vista della prossima stagione con il Cagliari.

PAROLE – «Ha inseguito la Serie A, l’ha voluta fortemente e la sua stagione parla chiaro. Si portava dietro questo problema alla caviglia, ha dovuto operarsi in artroscopia chirurgicamente, riuscirà ad avere un recupero più veloce ed è già al lavoro a Villa Stuart da 10 giorni. In un paio di mesi non è escluso che si possa rivedere in campo, proseguirà con doppi allenamenti e fisioterapia. Farà una stagione di tanta voglia e tanta rabbia agonistica, sarà molto voglioso di tornare in Serie A e di dimostrare che può segnare anche in Serie A».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG