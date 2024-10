L’agente di Theo, Quilon, ha parlato del futuro del terzino francese a Tele Lombardia, svelando come stanno realmente le cose. Il Milan è arrivato a questa sosta per le Nazionali con molte incertezze, acuite dalla doppia sconfitta consecutiva. Sa da Leverkusen i rossoneri potevano cullare buoni propositi per il futuro, dalla sconfitta del Franchi decisamente molto meno. Ad accentuare il clima tesa è poi arrivato anche il brutto comportamento di Theo in campo che, non solo ha rimediato un cartellino rosso evitabilissimo, ma si è anche meritato una sanzione dal Giudice Sportivo quantificata in due turni di stop. Un rinnovo in stallo Theo Hernandez si trova in un momento piuttosto delicato della sua carriera al Milan. Nonostante la sua importanza sul terreno di gioco, confermata da performances che spaziano da prestazioni stellari a momenti di flessione, il suo futuro al club è avvolto da incertezze. Il cuore del problema risiede […]

Leggi l’articolo completo L’agente di Theo spaventa tifosi del Milan: l’annuncio sul suo futuro, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG