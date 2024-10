I nerazzurri avevano fiutato un’occasione di mercato ma il giocatore ha scelto di non ascoltare la proposta. L’Inter tornerà sicuramente sul mercato per rinforzare e ringiovanire un reparto arretrato in là con gli anni: molto probabile che la rosa a disposizione di Inzaghi non subisca però ritocchi in tale senso fino a giugno. La prossima estate scadranno i contratti di Acerbi e De Vrij e tutto porta a pensare che ne verrà rinnovato massimo uno. Le indiscrezioni riguardo il prossimo acquisto dei nerazzurri in difesa aumentano sempre più. Il profilo Uno dei nomi che ciclicamente ritornano è quello di Takehiro Tomiyasu: il giapponese è passato dal Bologna all’Arsenal nell’agosto del 2021 per 18,5 milioni di euro. L’avventura inglese Il centrale nipponico in Inghilterra è stato condizionato da vari problemi fisici, tra cui un infortunio al ginocchio che lo sta tenendo tuttora lontano dai campi di gioco da luglio. Nonostante questi […]

Leggi l’articolo completo L’obiettivo di mercato rifiuta l’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG