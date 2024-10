Secondo alcune indiscrezioni i nerazzurri potrebbero ben presto far visionare un giovane mediano che gioca in Brasile. Nel mondo del calcio, la ricerca di giovani promesse è un’attività costante e cruciale per i club che aspirano a rafforzare le proprie rose puntando su talenti emergenti. L’Inter sembra essere sulle tracce di un gioiello brasiliano attualmente in forza al Corinthians. Questo giocatore, pur avendo all’attivo appena 5 presenze ufficiali con la prima squadra, ha già mostrato qualità tattiche e tecniche che lo rendono un obiettivo interessante per il mercato europeo. Una politica attenta ai giovani In particolare da quando lo scorso maggio il club è passato in mano al fondo Oaktree, l’Inter ha manifestato una chiara tendenza a puntare su giovani talenti. Il profilo Secondo Inter Live i dirigenti nerazzurri sarebbero interessati alla crescita di Breno Bidon: non si tratta del classico trequartista brasiliano a cui si potrebbe pensare. Pur essendo […]

