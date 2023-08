Agente Wahi: «Inter? Pista complicata, nessuna italiana è in corsa» Le parole del procuratore del giocatore

Intervistato dai microfoni de L’Interista, Crescenzo Cecere, procuratore di Elye Wahi, attaccante accostato all’Inter, ha parlato della situazione del suo assistito.

LE PAROLE- «È un giocatore troppo importante per la sua squadra è molto complicato che l’Inter possa interessarsi a lui perché è difficile che il Montpellier possa lasciarlo partire per una cifra ragionevole. La corsa per lui è molto complicata. Nessuna italiana è in corsa ad ora»

L’articolo L’agente di Wahi: «Inter? Pista complicata, nessuna italiana è in corsa» proviene da Inter News 24.

