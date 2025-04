L’agente sportivo rivela tutto: “La Juventus lo conosce bene e sa quello che lui può garantire, aspetteremo le decisioni”

Rugani brilla all’Ajax, ma il cuore resta bianconero: parla l’agente Torchia.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.it, offrendo spunti interessanti sul percorso del difensore, oggi protagonista all’Ajax in prestito dalla Juventus. Torchia ha lodato l’impatto di Rugani in Eredivisie, dove il trentenne si sta distinguendo per solidità e leadership. “Daniele sta dimostrando di essere un giocatore di grande affidabilità,” ha dichiarato, sottolineando come il centrale abbia conquistato la fiducia dell’Ajax e dei suoi tifosi. L’agente ha poi ricordato il legame profondo che unisce Rugani alla Juventus, un club che considera il difensore parte della sua identità, nonostante il prestito estivo abbia segnato una nuova fase nella sua carriera.

Nessun ritorno, ma la Juventus resta nel cuore

Sul possibile rientro di Rugani a Torino, Torchia ha mantenuto un tono prudente, escludendo movimenti immediati. “Sarebbe scorretto verso l’Ajax, che ha puntato su di lui,” ha affermato, evidenziando il rispetto per il club olandese. Tuttavia, non ha chiuso la porta a un ritorno futuro, soprattutto in vista di impegni come il Mondiale per Club. Torchia ha lasciato intendere che il destino di Rugani dipenderà dalle scelte della Juventus e dal progetto tecnico di Tudor o di un possibile nuovo allenatore. In questo senso, l’agente ha speso parole di elogio per Igor Tudor, definito un tecnico capace di valorizzare le qualità di un difensore esperto come Rugani.

Un futuro tutto da decidere

Guardando avanti, Torchia si è detto ottimista sulle prospettive di Rugani, che a 30 anni ha ancora “tanti anni di alto livello davanti”. L’agente ha anticipato che a giugno si terrà un confronto con Juventus e Ajax per valutare le opzioni. “Parleremo con entrambe le società per capire cosa è meglio per Daniele,” ha concluso. Tra un ritorno in bianconero, una conferma ad Amsterdam o nuove avventure, il futuro di Rugani resta un intrigante punto interrogativo nel panorama del calciomercato.