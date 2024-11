Il centrocampista polacco è stato premiato dalla UEFA (e da noi) come il migliore in campo nella sfida di ieri. La vittoria in Champions League è sempre un evento memorabile per una squadra di calcio, e per l’Inter, trionfare davanti al proprio pubblico ha un sapore ancora più speciale. Piotr Zielinski, protagonista della serata, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto contro il Lipsia, sottolineando però la difficoltà dell’incontro dovuta alla fisicità degli avversari. Questo successo posiziona momentaneamente i nerazzurri in vetta alla classifica di Champions League, un traguardo che, sebbene provvisorio, è fonte di grande orgoglio e testimonia l’eccellente lavoro svolto dalla squadra. Il cammino europeo La partita contro il Lipsia non è stata priva di momenti di tensione, soprattutto negli ultimi quindici minuti, quando l’Inter ha dovuto difendere il vantaggio acquisito. Zielinski a Sky Sport ha ammesso che la squadra ha “speso tanto” per mantenere il […]

Leggi l’articolo completo L’all-in di Zielinski, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG