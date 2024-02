Lamine Yamal, attaccante del Barcellona, è stato premiato come giocatore più promettente al Galà de l’Esport Català

Lamine Yamal è stato il protagonista del 26essimo Gala de l’Esport Català organizzato dall’UFEC e dal quotidiano Sport al Port Vell, dove è stato premiato come giocatore più promettente de LaLiga.

LAMINE YAMAL – «Giocare per il Barça a 16 anni? Non ci penso molto, altrimenti ci penserei sempre. È un sogno ed è quello che ho sempre sognato. Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio, sono molto felice. Voglio anche ringraziare il Barça e la mia famiglia per avermi sempre aiutato».

