L’addio all’Inter del difensore slovacco continua a far discutere dopo le sue ultime dichiarazioni.

Milan Skriniar parla in maniera molto candida della trattativa che lo ha portato al PSG a Le Parisien. “Per me il PSG è un grande club, che cresce un po’ di più ogni anno. Non solo sono felice di far parte di un progetto così, ma voglio rimanere a lungo termine a Parigi. Voglio far parte di questa famiglia. Abbiamo iniziato a parlare l’anno scorso, è vero! Ma a volte serve un po’ di tempo prima che le cose si realizzino”.

“Ma è così, finalmente sono a Parigi e ammetto di essere molto felice. Fin dai primi contatti non c’erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Ora sono qui e, francamente, penso che sia fantastico. C’era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo. La gente mi ha scritto dopo partite importanti. Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos“.

L’articolo L’ammissione di Skriniar: “Parlavo col PSG da un anno, non ho avuto dubbi sin dai primi contatti” proviene da Notizie Inter.

