Marco Landucci, vice-allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il match pareggiato 1-1 con il Bologna

PERCHE’ NON C’E’ ALLEGRI – «Ogni tanto vuole farmi vedere quindi ha mandato me. Ha avuto un piccolo malore ma nulla di grave».

GIUDIZIO SULLA GARA – «Ottimo secondo tempo. Nel primo siamo partiti contratti, girando poco velocemente la palla e forse abbiamo risentito della prima gara in casa, poi ci sono anche gli avversari. Ma io sono per le cose positive. Peccato per il gol di Dusan annullato, al 51′ era importante. Ci siamo sciolti, siamo andati più veloci e abbiamo fatto molto meglio».

MOSSE OFFENSIVE – «Abbiamo rischiato sull’1-1 perchè volevamo vincerla con un attaccante in più. La risposta da dare ai giocatori era questa, poi a volte va bene e a volte no. E’ un buon punto, siamo contenti di come lavora la squadra. Nel secondo tempo la gamba andava meglio che nel primo e questo è positivo. Paul è entrato bene, Iling ha fatto un bel cross. Nel secondo tempo tante cose positive anche se abbiamo messo a rischio la vittoria».

PAROLE FENUCCI – «Io non commento come Motta, c’è un arbitro che decide. Non parlo nè a favore nè a sfavore, accettiamo le decisioni dell’arbitro e andiamo avanti».

PROBLEMI NEL PRIMO TEMPO – «Abbiamo mosso poco velocemente il pallone, poi ci marcavano a uomo i centrocampisti e c’era bisogno di allargarsi di più».

VLAHOVIC – «Ha fatto due gol oggi. Sta crescendo, sta meglio fisicamente. Poi quando l’attaccante fa gol è sempre positivo. Dusan questa settimana è stato anche meglio. Lo scorso anno ha avuto la pubalgia, ora lo vedo crescere fisicamente e mentalmente».

