Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha voluto ricordare Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Le dichiarazioni

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha voluto ricordare Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic a Radio Rai.

VIALLI – «Con Luca ho condiviso il periodo in cui doveva comprare la Sampdoria con gli americani. E’ venuto tante volte a Genova in incognito. E’ stata una delle prime persone che ho chiamato quando mi hanno chiesto di diventare presidente della Sampdoria. Sapevo quanto tenesse a questa carica. Lui ha sempre manifestato la voglia di tornare alla Samp. Abbiamo condiviso il progetto, i programmi, ci siamo sentiti tantissime volte, in colloqui notturni, per confrontarci, gli chiedevo consigli. Non è stato solo un grande campione di calcio ma era anche un grandissimo manager. Per me è stato un duro colpo perdere un amico, una guida, una persona speciale. Nel suo profondo sapeva che non sarebbe diventato vecchio. Sapeva che prima o poi il suo fisico non avrebbe più retto. Credo che fosse sereno. Pronto».

SINISA – «Mihajlovic sempre stato un grande leader. Ci ho giocato contro prima della finale di Coppa dei Campioni con la Stella Rossa e già all’epoca era tra i più temuti. Poi abbiamo giocato insieme a Roma nel 1993. Lì capii il suo spessore. Nella Roma di Mazzone. Poi lui andò alla Sampdoria dopo. Si capiva la forza che aveva dentro, la cattiveria agonistica e la forza del grande trascinatore. C’era sempre, pronto a combattere per i compagni. Anche lui un po’ come Vialli, bastava guardarlo negli occhi per capire che cosa stesse trasmettendo».

