Laporte Juve: ritorno di fiamma per il difensore, spunta la possibile formula dell’affare con il Manchester City

Secondo quanto riportato da La Stampa, per rinforzare la sua difesa la Juve pensa nuovamente ad Aymeric Laporte, fresco campione di Premier e Champions con il Manchester City e di Nations League con la Spagna.

Il difensore non rientrerebbe più nei piani di Pep Guardiola, per questo motivo potrebbe partire in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Anche Arsenal e Atletico Madrid pensano a lui.

