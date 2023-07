Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juve, che si guarda già in giro in cerca del sostituto: non solo Berardi nel mirino

Federico Chiesa, nel caso in cui gli interessi della Premier dovessero trasformarsi in qualcosa di più concreto, potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi. E, secondo la Gazzetta dello Sport, da Torino si stanno già guardando intorno per il sostituto.

Non solo Berardi nel mirino: resistono infatti le candidature di Zaniolo (il Galatasaray non vuole però lasciarlo andare prima dei preliminari di Champions) e Okafor.

