Cuadrado e il clamoroso attacco dal Corriere dello Sport, che nel suo editoriale parla di simulazioni mettendo in mezzo l’ex Juve

Il Corriere dello Sport, nell’editoriale di Roberto Beccantini, ha clamorosamente messo in mezzo la cosiddetta “arte di simulare” di Juan Cuadrado, che da pochi giorni ha lasciato la Juventus.

IL COMMENTO – «Un tuffo di silenzio alla “memoria”. Se l’arbitro deve essere superiore a tutto, i giocatori vogliono essere superiori a tutti. E, per questo, non si negano nulla. La simulazione è similitudine blasfema, di pancia, strumento grezzo per imbrogliare l’episodio. Cuadrado non ha fatto scuola perché la scuola è sempre esistita. Come l’urlo imprigionò la rete di Marco Tardelli al Bernabeu, così il casqué ha condizionato la carriera di Juan. È difficile sradicarlo dalle metafore dei trampolini e delle piscine. Cuadrado deve la fama all’allenamento del gesto e al peso della maglia».

