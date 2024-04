I due attaccanti titolari dei nerazzurri sono più impiegati rispetto ai colleghi delle altre squadre; non c’è solo questo alla base del loro calo.

L’Inter ha ripreso a vincere dopo due gare in cui non era riuscita a trionfare: gli uomini di Inzaghi incominciano a fare i conti con la stanchezza dovuta ai tanti match disputati.

In riserva

Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno visto calare i loro numeri in fase realizzativa e forse sono i due elementi della rosa nerazzurra ad apparire meno brillanti. Sia chiaro, il loro apporto lo danno sempre, ma sotto porta la differenza si sente. La Gazzetta dello Sport evidenzia come i due siano mancati soprattutto contro l’Atletico Madrid, significativo l’errore del francese in contropiede nel secondo tempo. In campionato il grosso è stato fatto e la loro diminuita vena realizzativa incide pochissimo o per nulla. La rosea specifica che entrambi hanno giocato più di 2100 minuti mentre le coppie d’attacco di Milan e Juventus non arrivano a quota 2000.

Marko Arnautovic

Le ragioni e le contromisure

L’Inter in questa stagione non è riuscita a ripetere l’alternanza “scientifica” della passata stagione per colpa del rendimento al di sotto delle aspettative di Sanchez ed Arnautovic, quest’ultimo vittima tra l’altro di 2 brutti infortuni muscolari. Soprattutto nel finale di stagione il minutaggio di Lukaku e Correa aumentò notevolmente. Ecco perché l’intenzione della dirigenza in vista della prossima stagione sembrerebbe essere quella di avere 5 attaccanti in organico.

