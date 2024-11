Milan-Juve, è polemica. La designazione arbitrale per il big match alimenta dubbi, soprattutto dopo il recente torto ai rossoneri.

Nel cuore del campionato di Serie A, la designazione arbitrale per il prestigioso incontro tra Milan e Juventus, due tra le squadre più titolate e seguite del calcio italiano, solleva interrogativi e anima le discussioni tra tifosi ed esperti.

La partita è in programma sabato 23 novembre alle 18:00 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, e come è facile intuire promette di essere una sfida davvero molto tesa e dall’esito incerto. Il Milan si gioca tanto, e ovviamente anche la Juventus, ma la designazione arbitrale fa già discutere, soprattutto dopo il recente torto ai rossoneri.

Milan-Juve: una gara da non sbagliare

Il Milan è chiamato a una prestazione gagliarda, orgogliosa e volenterosa contro il la Juventus. La posta in palio è davvero altissimo, la classifica infatti non concede più jolly da giocare agli uomini di Fonseca. I sette punti di distacco dal quarto posto, ultima posizione utile per l’accesso alla prossima Champions obbliga i rossoneri a una svolta decisa in campionato. >Non Dopo la grande vittoria nel derby contro l’Inter e contro il Real Madrid in una notte al Bernabeu da incorniciare, occorre una nuova grande vittoria per rimettere benzina nella macchina rossonera per dare credibilità e forza alla rimonta in campionato.

L’arbitro di Milan-Juve a già discutere: ecco perché

La discussione nasce dal ricordo ancora vivo della partita Milan-Udinese, un incontro segnato dalle decisioni arbitrali di Chiffi e dall’uso del VAR, che hanno generato numerose polemiche. Il precedente che scuote ancora il mondo del calcio italiano riguarda l’espulsione di Reijnders per un fallo su Lovric, giudicato da molti osservatori come casuale. Luca Marelli, esperto arbitrale, ha sottolineato la difficoltà di valutare l’episodio, riconoscendo però la possibilità dell’espulsione per “dogso”, ossia negligenza tale da giustificare la decisione. Non meno dibattuto è stato un fallo di Touré su Chukwueze, non punito neanche con un cartellino giallo, situazione in cui Marelli ha evidenziato un evidente errore, sostenendo che l’intervento avrebbe meritato l’espulsione e suggerendo un intervento mancato del VAR. In aggiunta, le polemiche si sono estese per un gol annullato all’Udinese e per un contestato fallo di Palvovic in area di rigore.

Le implicazioni di una scelta

La designazione di Chiffi a San Siro solleva questioni rilevanti sulla gestione arbitrale e sull’uso del VAR nel calcio moderno. La sua designazione diventa lo spunto per una riflessione più ampia sulle dinamiche di gioco e sulle attese del pubblico, in un contesto sportivo sempre più esigente e attento alla correttezza e all’equità delle competizioni. La Serie A si avvicina così a uno degli appuntamenti più sentiti con un’atmosfera densa di attese e con la speranza che il terreno di gioco possa essere il solo vero protagonista.

