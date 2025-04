L’ascesa di Alessandro Pietrelli alla Juventus Next Gen: il video della prestazione fuori comune del talento bianconero

Chi è Alessandro Pietrelli, il giovane attaccante che ha conquistato la Juventus Next Gen. Biografia, carriera e curiosità.

Pietrelli sogna la Juventus di Tudor. Nel panorama calcistico italiano emergono ogni anno nuovi talenti pronti a farsi strada tra i professionisti. La Serie C, in particolare, è da sempre un terreno fertile per la crescita di giovani promesse, spesso ignorate dai grandi riflettori ma capaci di compiere salti importanti. In questo contesto, molti club di Serie A hanno iniziato a guardare con attenzione ai campionati minori, alla ricerca di giocatori che possano diventare protagonisti del futuro.

È proprio in questo scenario che si inserisce il nome di Alessandro Pietrelli, un calciatore che negli ultimi mesi ha attirato l’interesse di addetti ai lavori e tifosi.

Cresciuto tra le giovanili del Cesena e poi del Bologna, Pietrelli ha affinato le sue doti tecniche e tattiche fin da giovanissimo. Il suo percorso, tuttavia, non è stato immediato né privo di ostacoli: prima di raggiungere l’attenzione nazionale, ha dovuto dimostrare le sue qualità in categorie inferiori, dove ha saputo distinguersi per costanza, tecnica e versatilità offensiva.

Il salto alla Juventus e la partita della conferma

Il vero punto di svolta è arrivato con la chiamata della FeralpiSalò, dove ha collezionato 57 presenze, 6 gol e 4 assist, meritandosi la fiducia del club e attirando le attenzioni della Juventus. Nel gennaio 2025, Pietrelli approda in prestito alla Juventus Next Gen, segnando subito un gol alla sua prima da titolare contro l’AZ Picerno. Le sue doti, tra cui spiccano un ottimo piede sinistro, una grande capacità di lettura del gioco e una notevole altezza (1,94 m), lo rendono un attaccante moderno, capace di adattarsi sia come esterno che come trequartista.

Il video della prestazione contro il Crotone

La consacrazione arriva il 5 aprile 2025, durante il match tra Juventus Next Gen e Crotone. Pietrelli si rende protagonista procurandosi un rigore al 24′ e segnando il secondo gol al 40′ con un’azione personale da vero attaccante. La partita termina 4-1, confermando il suo impatto decisivo nella squadra.

Il riconoscimento ufficiale del suo talento arriva poco dopo, il 26 febbraio 2025, con la convocazione in Prima Squadra per il match di Coppa Italia contro l’Empoli. Un traguardo importante per un giovane che ha lavorato duramente per ogni passo compiuto.

Oggi, Alessandro Pietrelli è considerato uno dei profili più interessanti della nuova generazione bianconera. E il suo sogno di indossare la maglia della Juventus – condiviso sin da bambino con il fratello gemello Riccardo – sembra appena cominciato.

Questo il video dal canale ufficiale della Juventus.