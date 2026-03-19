Lascia il calcio, ma solo per pochi mesi: dalla porta di Serie A alla panchina, è già tutto fatto

Quando un giocatore come Sergio Romero decide di appendere i guantoni al chiodo, il calcio perde un pezzo importante di storia recente. Dopo anni passati a difendere le porte di Sampdoria e Venezia in Serie A, il portiere argentino ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. A 39 anni, Romero ha scelto di mettere fine a una carriera che l’ha visto protagonista non solo in Italia, ma anche con la Nazionale argentina. Ma, come spesso accade, la fine di un capitolo apre le porte a una nuova avventura.

Romero si ritira, ma diventa allenatore

La decisione di lasciare il calcio giocato non è stata improvvisa. Nonostante abbia ancora la forma fisica per continuare a giocare, il numero 1 ha sentito che era arrivato il momento giusto per fermarsi e concentrarsi su un altro capitolo della sua carriera. Da tempo circolavano voci riguardo il suo possibile futuro come allenatore e ora quelle voci si sono trasformate in una realtà. Romero ha già in mente il suo nuovo ruolo: la panchina.

L’idea di diventare allenatore non è per lui un’idea estemporanea. Il passaggio dalla porta alla panchina è spesso visto come naturale, specialmente per chi, come Romero, ha vissuto il calcio in tutte le sue sfumature. L’estremo difensore ha avuto modo di osservare da vicino le dinamiche di squadra, l’importanza della gestione dei gruppi e la preparazione tattica. Un bagaglio che lo rende pronto ad affrontare una nuova sfida, questa volta da capo.

Il cammino non sarà certo facile: la transizione da calciatore a allenatore è sempre delicata, ma Romero ha tutte le carte in regola per farcela. Con la sua esperienza internazionale è probabile che possa trovare il suo posto come allenatore, possibilmente in un club che ha avuto modo di conoscere bene durante la sua carriera. Il passo più importante, però, sarà quello di adattarsi al ruolo, imparando a guardare al gioco da una prospettiva diversa, quella di chi deve guidare e gestire i giocatori, non più da compagno di squadra.