Lascia il Milan ma resta in Serie A, contatti già avviati per gennaio: la rivelazione che scuote Milanello

Il futuro del rossonero potrebbe essere davvero sorprendente. A gennaio potrebbe infatti firmare per un’altra squadra di Serie A.

Il Milan sbanca Verona con una vittoria importante, ma ottenuta con una prestazione che ha lasciato più di qualche dubbio. Nonostante le difficoltà e una performance non brillante, i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti, che permettono al club di affrontare un Natale più sereno. La vittoria, pur con molte ombre, è fondamentale per mantenere vive le speranze di risalire in classifica e risolvere le problematiche della squadra.

Il risultato positivo consente al Milan di respirare e di arrivare alla pausa natalizia con maggiore tranquillità. Tuttavia, la prestazione al Bentegodi non ha dissipato tutte le preoccupazioni in casa rossonera. Nonostante la vittoria, il futuro di alcuni giocatori e dello stesso allenatore Fonseca rimane incerto, e la dirigenza sarà chiamata a fare scelte importanti durante la pausa. La squadra ha bisogno di migliorare e di rispondere alle aspettative con prestazioni più convincenti.

Via dal Milan ma futuro in Serie A

A scuotere Milanello nelle ultime ore, però, è una notizia di mercato che promette di cambiare gli equilibri. Secondo le ultime indiscrezioni, un giocatore rossonero sarebbe vicino a un addio a gennaio. I contatti con un’altra squadra di Serie A sarebbero già stati avviati, e il calciatore sarebbe pronto a dire sì alla proposta, lasciando il Milan. Il futuro di questo giocatore, quindi, potrebbe essere lontano da Milanello, e la sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato invernale.

Addio al Milan e contatti già avviati per restare in Serie A

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha svelato attraverso un post sul proprio profilo X un’indiscrezione che potrebbe scuotere l’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato, uno dei pilastri della difesa milanista sarebbe vicino a lasciare il Milan già a gennaio. Una notizia che, se confermata, segnerà una svolta importante nel mercato invernale del club. L’indiscrezione lanciata da Pedullà riguarda i contatti già avviati tra Davide Calabria e il Como, club di Serie A, che sarebbe pronto a offrire al terzino una nuova opportunità. Nonostante il suo legame storico con il Milan, Calabria potrebbe decidere di cambiare aria per avere più spazio e continuità, considerato il suo ruolo marginale in questa stagione con il tecnico Fonseca.

Davide Calabria

Addio al capitano

Se l’affare si concretizzasse, Calabria lascerebbe il Milan dopo anni trascorsi nel club, dove è cresciuto e ha conquistato la fascia da capitano. Un addio che, sebbene sorprendente, potrebbe essere una mossa vantaggiosa per entrambe le parti, con Calabria che potrebbe trovare più spazio a Como e il Milan che potrebbe cercare nuovi innesti sul mercato per rinforzare la rosa. Il futuro del difensore sembra dunque incerto, ma la trattativa con il Como potrebbe essere un passo verso la conclusione del suo ciclo in rossonero.

LEGGI ANCHE Addio al Milan già “fissato”: due strade possibili e cifra decisa, ecco lo scenario per il rossonero

Leggi l’articolo completo Lascia il Milan ma resta in Serie A, contatti già avviati per gennaio: la rivelazione che scuote Milanello, su Notizie Milan.