Verona-Milan, Fonseca “boccia” il rossonero in diretta: “Il titolare è lui”, il retroscena

Bocciatura netta al rossonero. A fine partita Fonseca si è espresso in modo molto chiaro a riguardo. Ecco cosa ha detto il mister.

Il Milan vince a Verona e si regala un Natale più sereno grazie a una vittoria che fa morale, fondamentale per ritrovare la fiducia e affrontare la pausa con un respiro più lungo. Nonostante una prestazione non esaltante, la squadra ha fatto ciò che serviva: conquistare i tre punti. Questo successo consente ai rossoneri di entrare nella pausa natalizia con una prospettiva più positiva, rimanendo in corsa per gli obiettivi stagionali e dandosi una spinta in vista della ripresa del campionato.

Tuttavia, il Milan non può ancora godersi un periodo di completa tranquillità, poiché le cattive notizie non sono mancate. Gli infortuni continuano a falcidiare la rosa, con diversi giocatori chiave costretti a fermarsi. Queste assenze stanno mettendo a dura prova la squadra, che ha dovuto adattarsi a una situazione di emergenza, con Fonseca che sta cercando di gestire al meglio le risorse a disposizione.

Fonseca boccia il rossonero in diretta

Al termine della gara, il tecnico Paulo Fonseca ha chiarito le gerarchie in squadra, “bocciando” un giocatore. Fonseca ha lasciato intendere chiaramente chi è il titolare, confermando che alcune scelte in campo non sono più in discussione. Questo potrebbe segnare un punto di svolta per il futuro del giocatore, che potrebbe vedersi ridotto il proprio spazio nel gruppo, con il tecnico che ha bisogno di maggiore continuità e prestazioni di livello. Una situazione che, almeno fino a poco tempo fa, sembrava davvero impossibile anche solo da pensare.

“Il titolare è lui”, Fonseca è stato chiaro

Paulo Fonseca non ha usato mezzi termini, come ormai siamo abituati ad assistere. A fine partita il tecnico rossonero non ha giocato con la diplomazia per esprimere il proprio punto di vista e, anzi, è stato chiarissimo. In merito all’utilizzo di uno degli undici scesi in campo questa sera ha affermato: “Jimenez è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite. Alex ha lavorato tanto, è stato decisivo e deve continuare. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, noi abbiamo bisogno di questo. Se è un ragazzino o no, non mi interessa”. Una vera e propria bocciatura per Theo.

Theo Hernandez

Jimenez supera nelle gerarchie Theo

Ciò che appare evidente, dopo le ultime scelte di Fonseca, è che Jimenez ha superato Theo Hernandez nelle gerarchie difensive del Milan, almeno per ora. Una sorpresa, considerando il ruolo centrale che il francese ha sempre avuto nella squadra, ma che riflette le scelte del tecnico in un periodo di difficoltà. La decisione di preferire Jimenez a Theo, nonostante le aspettative su quest’ultimo, segna un cambio di rotta nelle valutazioni del mister.

