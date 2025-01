Le strade dei capitolini e dei nerazzurri si stanno intrecciando tantissime volte in questa sessione invernale di mercato.

La Roma, in cerca di un rinforzo per il suo attacco, sembra aver fissato gli occhi su un nuovo possibile arrivo.

Le voci di corridoio, alimentate dalle dichiarazioni di esperti del settore, indicano un giocatore dell’Inter come possibile nuova pedina nel scacchiere tattico della squadra capitolina.

Asse caldo

La connessione tra Milano e Roma in termini di calciomercato sembra vivacizzarsi ulteriormente. Sono tantissimi i giocatori al centro dei dialoghi tra le due società, si parla di Buchanan, Cristante e Pellegrini anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni e non ancora di trattative.

Il caso Frattesi

Chiaramente la questione che più di tutte genera interesse è quella relativa al futuro di Davide Frattesi: l’Inter non vuole privarsene a cuor leggero nonostante il suo desiderio di tornare nella squadra in cui ha svolto il settore giovanile. La Roma sta studiando un piano per venire incontro alle richieste molto esose dei nerazzurri e non è detto che vi riesca a gennaio.

Nuovo obiettivo

In questa sessione di mercato, la Roma si trova a dover colmare una specifica lacuna nella sua rosa, ovvero quella dell’attaccante in grado di fungere da valida alternativa a Dobvyk. Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Assogna a Radio Manà Manà Sport, Marko Arnautovic sarebbe un candidato ideale per questo ruolo. Un elemento chiave per l’avanzamento di questa operazione è l’uscita di Shomurodov dalla Roma, che potrebbe fare spazio non solo in rosa ma anche a livello economico per l’arrivo di Arnautovic.

Leggi l’articolo completo L’asse Inter-Roma si arricchisce di una nuova puntata: la richiesta dei giallorossi fa discutere, su Notizie Inter.