Colpo Inter: i dettagli sul nuovo acquisto, si fa già a gennaio?

Il cambio di marcia impresso da fondo Oaktree al club nerazzurro inizia a vedersi molto bene già nel mercato invernale.

Nel cuore del calciomercato l’Inter sembra essere pronta a piazzare un’offensiva decisiva per un giovane talento che potrebbe arricchire ulteriormente il suo centrocampo.

Gli echi di un’offerta imminente si fanno sempre più concreti, delineando un’operazione che potrebbe segnare uno dei movimenti più significativi della sessione invernale.

Conferme

Dalla Croazia giungono conferme significative sull’interesse dell’Inter per Petar Sucic. Il giornalista di Sportske novosti, Tomislav Juranović, ha dichiarato che ciò che è stato riportato dai media italiani su un serio interesse dell’Inter per il giovane talento corrisponde alla realtà. Secondo Juranović, non si tratta solamente di un interesse passeggero, ma di una concreta intenzione nerazzurra di avanzare un’offerta ufficiale per il centrocampista.

Modalità

L’Inter sembra valutare più opzioni. Una possibilità menzionata riguarda l’acquisto immediato del giocatore, che però rimarrebbe in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione in corso. Questa formula permetterebbe a Sucic di continuare il suo percorso di crescita nel club croato, prima di unirsi ufficialmente all’Inter. Alternativamente, la trattativa potrebbe concludersi alla fine della stagione, offrendo comunque al club milanese la possibilità di assicurarsi un talento promettente per il futuro.

La proposta

Sembra che per assicurarsi Sucic l’Inter sia pronta a mettere sul tavolo una proposta particolarmente allettante. Parliamo di un’offerta che potrebbe raggiungere i 15 milioni di euro, una cifra notevole che testimonia l’importanza che la società milanese attribuisce al giocatore croato.

