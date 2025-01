Inter in crisi di identità? Le parole di Capello allarmano i tifosi

I nerazzurri hanno impattato contro la squadra di Italiano nel recupero che gli avrebbe permesso di guadagnare punti sul Napoli capolista.

Nell’ultima uscita che ha visto l’Inter pareggiare contro il Bologna, la squadra meneghina non ha brillato agli occhi degli esperti e dei tifosi, lasciando intravedere alcune problematiche non solo tattiche ma anche relative alla gestione della rosa.

Un’analisi particolarmente critica è arrivata da Fabio Capello, ex allenatore di fama internazionale, che ha condiviso le sue riflessioni sulla Gazzetta dello Sport, mettendo in luce diverse questioni riguardanti lo stato attuale e il futuro prossimo della squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi.

Dubbi

L’ex tecnico ha espresso perplessità anche riguardo alla condizione fisica dell’Inter, suggerendo che le fatiche del recente viaggio a Riad potrebbero avere inciso sulla brillantezza della squadra.

La forza delle seconde linee

Un punto dolente toccato da Capello riguarda la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi. Il critico ha messo in discussione la capacità delle riserve di sostituire adeguatamente i titolari, evidenziando come alcuni giocatori, pur volenterosi, non sembrino all’altezza di coloro che sostituiscono, portando l’esempio di Asllani, Taremi e Zielinski. Questi calciatori non hanno finora inciso come fanno i titolari, sollevando dubbi sulla reale competitività della “seconda squadra” dell’Inter.

Critiche

Secondo Capello, la prestazione dell’Inter contro il Bologna ha evidenziato un approccio passivo mai visto prima nella gestione Inzaghi, con una squadra che non ha attuato il pressing aggressivo a cui si era abituati, preferendo ricorrere ai contropiede. Questa strategia ha fruttato il gol di Lautaro Martínez, ma ha anche mostrato un volto insolito dell’Inter, diverso da quello aggressivo e dominante ricordato dai suoi sostenitori: la squadra anzi ha subìto il pressing avversario avendo difficoltà a trovarne le contromisure.

Il caso Frattesi

Infine, Capello ha espresso meraviglia per lo scarso utilizzo di Frattesi, giocatore che a suo dire potrebbe apportare un contributo significativo alla manovra interista, data la sua capacità di cambiare il ritmo di gioco e la sua affidabilità sotto porta.

