La corsa per il piazzamento tra le prime quattro entra nel vivo e l’Atalanta rimane aggrappata grazie alla vittoria di ieri.

L’Atalanta ha battuto 3-1 l’Hellas Verona salendo a 61 punti, 5 in meno dell’Inter. A fine partita Mario Pasalic a DAZN ha ammesso di pensare già alla gara di San Siro: “Era importante tornare a vincere dopo due sconfitte”.

Giampiero Gasperini

“Dovevamo reagire e, anche soffrendo all’inizio, abbiamo vinto e dimostrato di essere ancora in corsa per l’Europa. Ci aspetta una partita importantissima (sabato prossimo contro l’Inter, ndr), prepariamola al meglio in settimana e cerchiamo di vincere. Se l’Atalanta può vincere a San Siro? Credo di sì. L’abbiamo dimostrato tante volte e secondo me possiamo farlo“.

L’articolo L’Atalanta vince e pensa all’Inter, Pasalic: “Abbiamo dimostrato che possiamo vincere a San Siro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG