Su Twitter, Carlo Laudisa si è espresso così sul caso Pogba per la Juve.

LAUDISA – «Ora anche la tegola del doping per Paul Pogba: positivo al testosterone. È il momento più duro per il francese: a rischio pure il legame con la Juve. Una maledizione sul suo ritorno in bianconero».

