Le parole di Laurent ai canali ufficiali del club nel post partita di Napoli Milan Femminile. Ecco cosa ha detto:

«Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol perché lo stavo aspettando. Mi sono impegnata molto per arrivarci, ma sapevo di potercela fare per aiutare la squadra a vincere, perché abbiamo davvero un bel gruppo . Dobbiamo lavorare insieme per migliorare, ma io penso che in uno o due anni possiamo diventare la squadra migliore in Italia, perciò sono contenta. Fa caldo ma noi eravamo pronte per giocare con questo clima, ma comunque giocare sotto il sole è sempre bello, perché penso che possiamo divertirci e pensare solo al risultato e al nostro gioco»

JUVENTUS – «Sarà una partita importante sabato sera ma la cosa principale è aver portato a casa i tre punti, e continueremo a prepararci per essere pronte per la Juventus»

