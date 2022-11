Per la seconda volta nella sua storia l’Australia arriva agli ottavi di un mondiale: l’ultima volta nel 2006, dove trovò l’Italia

I Socceroos ce l’hanno fatta: per la seconda volta nella sua storia la nazionale dell’Australia ha raggiunto gli ottavi di finale di una Coppa del Mondo. La rete di Leckie contro una opaca Danimarca ha permesso agli australiani di passare il girone D, al secondo posto, ma a pari punti con la Francia.

L’unico precedente è quello del 2006: in quell’occasione la squadra – con giocatori che diventarono a modo loro iconici come Kewell, Viduka e Bresciano – arrivo seconda alle spalle del Brasile e davanti a Giappone e Croazia. Il percorso finì al turno successivo, con il rigore di Totti, il resto, come si dice, è storia. E ora Leckie, Duke, Mooy e compagni possono provare a superare quella squadra a Qatar 2022.

