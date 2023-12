L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha detto la sua dopo il triplice fischio del match vinto dai nerazzurri per 4 a 0 contro l’Udinese

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Inter Udinese, il capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez, ha parlato così.

SENSAZIONI DOPO IL GOL – «Il gol a San Siro mi mancava tanto. Ci ho provato in tutti i modi, ho preso il palo, ho guadagnato il rigore. L’importante è che l’Inter deve vince. Poi certamente, ho riconquistato palla, ho visto lo spazio ed ho calciato. E’ importante segnare».

A QUANTI GOL POSSO ARRIVARE? – «Non lo so, spero tanti. L’importante è dare sempre una mano in campo ai compagni. Sono contento perché quest’anno sto facendo tanti gol, grazie ai compagni. importante continuare su questa strada, chi fa gol interessa poco. L’importante è portare a casa i 3 punti».

CONSAPEVOLEZZA DELLA SQUADRA – «Quanti margini ha Ancora tantissimi. Dobbiamo sempre aspirare a dare di più, cercare di migliorare e cercare il nostro obiettivo. Questo club e questa grande società deve abituarsi a vincere titoli e giocare finali, come stiamo facendo in questi anni».

RINNOVO? – «Sono pronto, non so se a Natale ma sono pronto, manca poco. Manca poco per chiudere, sono contento e lo è anche la mia famiglia».

