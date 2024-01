Il centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, si è espresso così dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Napoli

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Inter ai microfoni di Inter TV, Lautaro Martinez ha commentato così la vittoria della sua squadra della Supercoppa Italiana.

QUANTO PESA QUESTA COPPA? – «Abbastanza, e non solo fisicamente. Per noi era il primo obiettivo della stagione. In questo anno abbiamo già giocato la semifinale a un gran livello, poi dovevamo affrontare il Napoli che è un avversario di grande valore. Le finali si giocano in maniera diversa, lo abbiamo capito e ci abbiamo creduto fino alla fine e riportato a casa ancora una volta questa coppa per la terza volta».

FESTEGGIARE CON I TIFOSI – «Ci stavo pensando già da tanto tempo. Sono molto contento e orgoglioso perché abbiamo fatto una gran finale, con grande coraggio. Quando loro sono rimasti in dieci è stato più facile, ma quando la grande squadra avversaria si chiude bene dietro è difficile trovare gli spazi. Poi abbiamo fatto una grande giocata, Davide mi ha fatto passare e ho trovato la porta. È andato bene per i nostri tifosi».

SOFFERRTA QUANTO MERITATA? – «Tantissimo. Abbiamo avuto tanto tempo con un uomo in più, ma abbiamo sofferto tanto. Ma abbiamo mantenuto però la tranquillità fino all’ultimo minuto e siamo riusciti a portarla a casa».

L’articolo Lautaro a Inter TV: «Abbiamo capito come si giocano le finali, una coppa che pesa» proviene da Inter News 24.

