Dopo la delusione per il piazzamento finale nella graduatoria per il Pallone d’Oro, arriva per il Toro una delusione forse maggiore. In uno scenario dove il calcio mondiale premia i migliori talenti e le prestazioni eccezionali, ci si aspetterebbe che i riconoscimenti giungano naturalmente a coloro che hanno lasciato un’impronta significativa nella stagione. Tuttavia, la decisione della FIFA di escludere Lautaro Martinez dalla lista dei candidati per il premio Fifa Best Men’s Player ha sollevato più di una polemica. Lo stato d’animo del Toro Lautaro Martinez ha vissuto momenti amari in termini di riconoscimenti personali. La sua esclusione segue un recente settimo posto al Pallone d’Oro, risultato che il giocatore ha pubblicamente considerato ingiusto. La sua omissione dalla lista dei candidati al premio FIFA come miglior giocatore dell’anno ha intensificato ulteriormente il sentimento di delusione, tanto da suscitare reazioni a livello di squadra e di management. Il confronto con i […]

Leggi l’articolo completo Lautaro bistrattato: la reazione dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG