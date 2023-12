Il capitano dell’Inter apre in maniera molto convinta al rinnovo di contratto col club in cui gioca dal 2018.

Lautaro Martinez anche ieri ha dimostrato di star attraversando una stagione magica: per lui quello contro l’Udinese è il quattordicesimo goal in 15 partite di campionato, numeri pazzeschi.

Le dichiarazioni

Il numero 10 ci teneva tantissimo a segnare anche ieri, si vedeva e lo ha confermato lui stesso ai microfoni di DAZN a fine gara: “Mi mancava tanto il gol a San Siro, ci ho provato in tutti i modi. L’importante era vincere, ho perso palla in contropiede ma ho rubato palla, ho visto lo spazio e ho calciato. Importante aver fatto gol. 28 gol nel 2023? Spero di farne tanti, l’importante è aiutare i compagni”.

esultanza gol Lautaro Martinez

Soddisfazione

“Sono contento, quest’anno sto facendo tanti gol anche grazie ai compagni, interessa poco chi segna, l’importante è continuare su questa strada. Convinzione diversa Abbiamo ancora margini, dobbiamo fare di più, cercare di migliorare per raggiungere l’obiettivo. L’Inter deve abituarsi a vincere titoli e a giocare finali”.

Sul rinnovo

“Rinnovo? Non so se a Natale ma manca poco per chiudere, sono contento e anche la mia famiglia lo è”. Parole piuttosto chiare che indicano come si vada verso una fumata bianca con annuncio ufficiale che può arrivare anche a stretto giro. L’Inter secondo le ultime voci gli ha offerto un contratto fino al 2028 con uno stipendio che dovrebbe partite da 7 milioni a stagione di parte fissa per arrivare a 8 con bonus facilmente raggiungibili.

L’articolo Lautaro: “Ci tenevo a far goal, non so se chiudiamo il rinnovo a Natale, manca poco per chiudere” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG