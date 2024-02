Lautaro Martinez sempre più nell’olimpo dei bomber della Serie A: l’attaccante a segno con più di 20 gol per tre stagioni consecutive

Lautaro Martinez sempre più nell’olimpo dei bomber della Serie A: l’attaccante a segno con più di 20 gol per tre stagioni consecutive.

L’argentino dell’Inter entra in una speciale classifica assieme ad altri attaccanti passati per il calcio italiano e ne hanno fatto la storia. Come riportato da OPTA, infatti, il Toro è il quinto a riuscirci.

LA CLASSIFICA:

Gabriel Batistuta

Antonio Di Natale (4)

Edinson Cavani

Cristiano Ronaldo

Lautaro Martínez

