Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è espresso sui social a margine della vittoria conquistata con la Lazio nella 16^ giornata

Ancora una volta, Lautaro Martinez ha sottolineato su Instagram l’importanza di mantenere coerenza nel cammino che lui, in qualità di capitano dell‘Inter, e la sua squadra stanno percorrendo. Ecco le parole sui social, dopo la vittoria con la Lazio, in cui Lautaro ha anche affrontato nuovamente il tema del temporale che ha colpito Bahia, paralizzando la città, e dell’incidente in cui 13 persone hanno perso la vita a causa del crollo di un tetto.

LE PAROLE- Partita molto impegnativa ma ancora una volta come squadra chi gioca chi entra chi è in panchina abbiamo dato tutto per portare a Milano questi 3 punti importanti per il nostro percorso verso i nostri obiettivi. Un saluto speciale ai familiari e ai cari delle vittime di questa tragedia. E a tutta la mia famiglia ha vissuto un momento difficile

