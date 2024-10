L’attaccante argentino sta attraversando un lungo momento negativo che non sembra voler andare via: i nerazzurri però hanno bisogno di lui al 100%. In queste settimane, il mondo del calcio osserva con attenzione le prestazioni di Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter, che sembra avere problemi a ritrovare una forma fisica accettabile. Le ragioni dietro questo stato di forma non ottimale sono molteplici e riguardano sia scelte personali in termini di gestione del tempo libero che le tante partite disputate negli ultimi mesi. Inizio di stagione sotto tono Lautaro Martinez si è presentato all’appuntamento con la nuova stagione calcistica portando i segni di una vacanza estiva brevissima per via della Copa América. Questa condizione di partenza, unita a un mancato lavoro di preparazione adeguato, ha precluso al giocatore di presentarsi al via nella piena efficienza fisica. Oltre a questi fattori, la necessità di rispondere alle convocazioni della nazionale argentina durante le pause […]

