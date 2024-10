I bianconeri sono alle prese con il brutto infortunio di Bremer e vorrebbero potenziare la difesa per i mesi in cui il brasiliano starà ai box. La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa, a causa del lungo stop di Bremer che si è rotto il legamento crociato del ginocchio. La dirigenza bianconera è al lavoro per trovare il giusto innesto: com riporta la Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi che si fanno al momento ed entrambe in qualche modo c’entrano con l’Inter. L’obiettivo principale Milan Skriniar, attualmente ai margini del progetto sportivo del Paris Saint-Germain, emerge come la prima scelta per la Juventus. La situazione contrattuale dello slovacco con il club francese fa pensare a una trattativa complessa, ma non impossibile. Il centrale due stagioni fece imbestialire i tifosi dell’Inter scegliendo di non rinnovare il contratto ed andando via a costo zero dopo aver indossato anche […]

Leggi l’articolo completo La Juve pensa a soffiare il difensore all’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG